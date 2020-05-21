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В Австрии неизвестный ранил ножом пять человек

Четверг, 21 мая 2020, 12:54

В австрийском городе Баден неподалеку от Вены неизвестный мужчина в ночь на четверг совершил несколько нападений, ранив ножом пятерых человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Kurier.

Атаки начались около 22.30, в вечер, предшествовавший религиозному празднику Вознесения - в этот день в Австрии выходной.

Найденная на одной из городских площадей первая пострадавшая была тяжело ранена, на место немедленно вызвали скорую помощь и полицию. По данным СМИ, пострадавшая - бывшая девушка нападавшего.

Правоохранители начали преследование злоумышленника, но он успел ранить возле супермаркета еще трех человек, а потом в другом месте еще одного.

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Среди пострадавших, часть из которых получила тяжелые травмы, есть несовершеннолетние.

Нападавшего поймали на частной территории, окружавшей шикарную виллу. У него тоже были ножевые ранения, обстоятельства получения которых пока неизвестны.

Сейчас он содержится под стражей в медицинском отделении полиции.

Мотивы нападений пока неизвестны.

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