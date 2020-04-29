Напад з ножем біля Франкфурта: четверо поранених і двоє затриманих

Чотири людини отримали поранення в результаті нападу з ножем в німецькому місті Ганау у вівторок ввечері, співробітники поліції затримали двох підозрюваних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що група з п'яти-семи осіб напала на перехожих з ножами.

Чотири людини були доставлені в лікарню в Ганау, поблизу Франкфурта на заході Німеччини, з травмами, включаючи ножові поранення, йдеться в заяві поліції.

Одному із затриманих підозрюваних було 23 роки, іншому - 29 років, додали в поліції.

Представник поліції заявив, що мотиви цих нападів досі неясні. Але він додав, що немає ніяких ознак того, що цей інцидент був пов'язаний з вбивством дев'яти осіб з іноземним корінням в лютому бойовиком.

Тоді 43-річний чоловік з расистськими поглядами застрелив дев'ять людей в кальян-барах в Ганау, перш ніж вбити себе і свою матір.