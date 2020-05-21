Епідемія у Польщі: щоденна кількість нових хворих продовжує знижуватися

У Польщі зменшується добова кількість нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останню добу в країні виявили 245 нових хворих на коронавірус. Це значно менше, ніж попередні три дні, коли повідомлялося про 356, 383 та 301 випадків відповідно.

189 з сьогоднішніх нових випадків виявлені у Сілезькому воєводстві – регіоні, який зараз став основним осередком епідемії в країні. На нього припадає третина усіх випадків в країні з початку епідемії – 6271.

Померли за добу троє хворих, порівняно з 5 напередодні. Одужали за добу ще 269 пацієнтів.

За словами Януша Чешинського, заступника міністра охорони здоров’я, наступного тижня очікують суттєвого зниження щоденної кількості нових хворих.

Він додав також, що у Польщі одужали вже більше 40% хворих на коронавірус, що дещо більше, ніж у багатьох інших країнах світу.

Загалом з початку епідемії у Польщі виявили 19 983 підтверджених заражень коронавірусом. З них 945 хворих померли, 8452 – одужали.

Читайте також: Польський Зеленський: як антисистемний кандидат отримав шанс на виборах президента.