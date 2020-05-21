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Эпидемия в Польше: ежедневное количество новых больных продолжает снижаться

Четверг, 21 мая 2020, 14:29

В Польше уменьшается суточное количество новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

За последние сутки в стране обнаружили 245 новых больных коронавирусом. Это значительно меньше, чем предыдущие три дня, когда сообщалось о 356, 383 и 301 случаев соответственно.

189 из сегодняшних новых случаев обнаружены в Силезском воеводстве - регионе, который сейчас стал основным очагом эпидемии в стране. На него приходится треть всех случаев в стране с начала эпидемии - 6271.

Умерли за сутки трое больных, по сравнению с 5 накануне. Выздоровели за сутки еще 269 пациентов.

По словам Януша Чешиньского, заместителя министра здравоохранения, на следующей неделе ожидают существенного снижения ежедневного количества новых больных.

Он добавил также, что в Польше выздоровели уже более 40% больных коронавирусом, что несколько больше, чем во многих других странах мира.

Всего с начала эпидемии в Польше обнаружили 19 983 подтвержденных заражений коронавируса. Из них 945 больных умерли, 8452 - выздоровели.

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