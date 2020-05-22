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США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію






Берлін звернувся до РФ через намір США вийти з міжнародного договору

П'ятниця, 22 травня 2020, 10:35

МЗС Німеччини висловило жаль з приводу рішення США вийти з Договору про відкрите небо і закликало Росію повернутися до його повного виконання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю заяві міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса. 

"Я дуже шкодую через оголошення уряду США про те, що він має намір вийти з Договору про відкрите небо", - йдеться у заяві міністра. 

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США вийдуть з договору про відкрите небо через Росію

"Договір є важливою частиною європейської архітектури контролю над озброєннями. Він сприяє збереженню безпеки і миру практично на всій північній півкулі. Справді, в останні роки ми спостерігаємо труднощі в реалізації договору з боку Росії. На наш погляд, це не виправдовує виходу США з нього", - заявив Маас.

Він нагадав, що рішення уряду США набирає чинності через шість місяців. За цей час Берлін будемо інтенсивно працювати з партнерами, щоб уряд США змінив своє рішення. 

"Ми закликаємо Росію повернутися до повного виконання договору. Для нас очевидно, що ми продовжимо виконувати угоду і зробимо все можливе для її збереження", - додав міністр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати вийдуть з Договору про відкрите небо, і заявив, що таке рішення його змусила прийняти Росія.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати повністю вийдуть з договору через шість місяців, додавши, що "ми можемо, однак, переглянути наш вихід, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору".

У серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

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