Берлин обратился к РФ из-за намерения США выйти из международного договора

МИД Германии выразил сожаление по поводу решения США выйти из Договора об открытом небе и призвал Россию вернуться к его полному выполнению.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

"Я очень сожалею в связи с объявлением правительства США о том, что они намерены выйти из Договора об открытом небе", - говорится в заявлении министра.

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"Договор является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями. Он способствует сохранению безопасности и мира практически во всем северном полушарии. Действительно, в последние годы мы наблюдаем трудности в реализации договора со стороны России. На наш взгляд, это не оправдывает выхода США из него", - заявил Маас.

Он напомнил, что решение правительства США вступает в силу через шесть месяцев. За это время Берлин будем интенсивно работать с партнерами, чтобы правительство США изменило свое решение.

"Мы призываем Россию вернуться к полному выполнению договора. Для нас очевидно, что мы продолжим выполнять соглашение и сделаем все возможное для его сохранения", - добавил министр.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе, и заявил, что такое решение его заставила принять Россия.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты полностью выйдут из договора через шесть месяцев, добавив, что "мы можем, однако, пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора".

В августе 2019 США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, ограничившему разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.