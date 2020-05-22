Угорщина планує запровадити жорсткіші правила для шукачів притулку
Угорщина може запровадити жорсткіші правила для шукачів притулку, зобов’язавши звертатися із такими заявами до консульств за межами країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Речник уряду Угорщини Золтан Ковач написав колонку, у якій заявив, що на майбутнє шукачам притулку можливо буде подати заявки на отримання притулку тільки до консульств Угорщини у сусідніх країнах.
"Позиція Угорщини послідовна: якщо хтось втікає від переслідування, він має подати свою заявку у першій безпечній країні. Це про захист не тільки безпеки Угорщини, але й безпеки всього Європейського Союзу", - цитує його Magyar Hirlap.
Заява з’явилася після того, як вчора Угорщина підкорилася рішенню Суду ЄС та відмовилася від прикордонних транзитних зон для шукачів притулку.
"Угорський уряд не погоджується з рішенням, ми вважаємо його ризиком для європейської безпеки, але як держава-член ЄС ми будемо дотримуватися всіх судових рішень", - заявив глава адміністрації угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Гельсінський комітет Угорщини, який і подавав позов проти держави щодо закриття зон, привітав це рішення.
Водночас, правозахисники зазначили, що тепер шукачам притулку буде ще важче отримати притулок у ЄС через Угорщину, оскільки консульства зможуть відхиляти заявки, не надаючи доступ на територію країни.