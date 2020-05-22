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Венгрия планирует ввести более жесткие правила для искателей убежища

Пятница, 22 мая 2020, 10:52

Венгрия может ввести жесткие правила для соискателей убежища, обязав обращаться с такими заявлениями в консульства за пределами страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач написал колонку, в которой заявил, что в будущем возможно будет подать заявки на получение убежища только в консульства Венгрии в соседних странах.

"Позиция Венгрии последовательна: если кто-то бежит от преследования, он должен подать свою заявку в первой безопасной стране. Это о защите не только безопасности Венгрии, но и безопасности всего Европейского Союза", - цитирует его Magyar Hirlap.

Заявление появилось после того, как вчера Венгрия подчинилась решению Суда ЕС и отказалась от пограничных транзитных зон для искателей убежища.

"Венгерское правительство не соглашается с решением, мы считаем его риском для европейской безопасности, но как государство-член мы будем придерживаться всех судебных решений", - заявил глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Хельсинкский комитет Венгрии, подававший иск против государства о закрытии зон, приветствовал это решение.

В то же время правозащитники отметили, что теперь искателям убежища будет еще труднее получить убежище в ЕС через Венгрию, поскольку консульства смогут отклонять заявки, не предоставляя доступ на территорию страны.

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