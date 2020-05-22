Чеська поліція взяла під захист російського дипломата через погрози – ЗМІ

Чеська поліція взяла під захист російського дипломата Андрея Кончакова, якому, за твердженнями російського посольства, погрожують після того, як його ім'я з'явилося у зв'язку зі справою про ймовірне прибуття у Прагу агента з отрутою.

Про це повідомляє Denik N з посиланням на свої джерела , передає "Європейська правда".

Раніше чеські ЗМІ повідомили, що до Праги прибув російський агент, чия присутність була розцінена як загроза безпеці трьом празьким політикам. Відтоді всі вони перебувають під захистом поліції.

За даними Denik N, вночі поліція охороняє будівлю російського посольства, в якому також знаходяться квартири дипломатів, а вдень - Російський центр науки і культури, яким керує Кончаков. Захист був наданий на початку тижня. Поліція завжди охороняє тільки будівлі, вони не мають доступу до російських дипломатичних об'єктів.

У першій половині травня російське посольство звернулося до Чехії з проханням захистити свого дипломата. За даними дипмісії, Кончакову погрожують після того, як його ім’я з’явилося у справі передбачуваного агента з отрутою. Росія назвала цю інформацію неправдивим і необґрунтованим звинуваченням.

Нагадаємо, на початку квітня у Празі демонтували монумент радянському маршалу Івану Конєву і Москва погрожувала Празі відплатою через цей крок.

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника. У Росії з початку квітня діє закон, який передбачає до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.