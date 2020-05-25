У Німеччині розслідують спалах коронавірусу після вечірки в ресторані

Представники охорони здоров'я німецької федеральної землі Нижня Саксонія розслідують спалах коронавірусу в ресторані, що відкрився після скасування карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Влада заявила, що як мінімум 10 осіб, включаючи власника ресторану, були заражені коронавірусом в сільському муніципалітеті Мурмерланд в північно-західному прибережному районі Німеччини - СхіднійФризії. Жоден з випадків не був зареєстрований як серйозний.

15 травня ресторан "Alte Scheune" святкував відкриття після року ремонтних робіт. Власник ресторану розповів, що він запросив близько 40 осіб, які допомогли з ремонтом в ресторані, і що ця подія була не вечіркою, а скоріше "пробним прогоном" для нього і його команди до повторного відкриття для громадськості.

Однак міністр охорони здоров'я Нижньої Саксонії Карола Рейман заявила, що "спалах інфекцій в цьому місці стався не через звичайне відвідування ресторану. Замість цього там, очевидно, була приватна вечірка".

Районний радник Леєр Матіас Гроот сказав, що "за наявною у нас інформацією є ознаки того, що правила щодо коронавірусу могли бути порушені увечері 15 травня".

Німецькі ЗМІ повідомили про заяви гостей в цю ніч, що вказують на такі порушення, як рукостискання, відсутність масок і ігнорування вимоги про мінімальну відстань в 2 метри.

Представники охорони здоров’я заявили, що близько 70 людей, які контактували з інфікованими, зараз перебувають у карантині.

Нижня Саксонія дозволила ресторанам відкритись 11 травня з обмеженням на кількість відвідувачів та жорсткими правилами гігієни.