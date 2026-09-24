У НАТО закликали до спокою на тлі посилення російських загроз в Європі

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що союзники посилили обмін розвідувальними даними у відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, ймовірно, пов’язаних з ‌Росією, та закликав до спокою та впевненості на тлі загроз з боку Москви.

Про це Гринкевич сказав в інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Європі зазначив, що зростання кількості гібридних атак на континенті, зокрема спроба атаки дроном на німецький аеропорт "Лейпциг/Галле" та обстріл російським кораблем данського військового вертольота сигнальними ракетами, "викликає занепокоєння".

"Але ми маємо зберігати спокій і бути впевненими, що ми, як Альянс – найпотужніший альянс в історії, – маємо необхідні засоби та механізми для управління цим ризиком", – зазначив Гринкевич.

На запитання про ризик обмеженого російського нападу на територію НАТО він наголосив на готовності Альянсу до будь-якого такого розвитку подій, зазначивши, що такий сценарій є "малоймовірним, але ми не можемо його виключати".

Гринкевич відкинув припущення, що правитель Росії Владімір Путін може бачить можливість завдати удару по НАТО, з огляду на те, що США, ймовірно, використали значну частину своїх запасів високоточних ракет великої дальності у війні з Іраном.

"Абсолютно ні. Йому краще не намагатися цього зробити, поки я на посаді", – сказав він, додавши, що НАТО має всі можливості для захисту кожного дюйма своєї території.

"Якщо виходити з того етапу, на якому ми зараз перебуваємо, і ми почнемо бачити нові загрози, я впевнений, що маю необхідні повноваження, щоб вжити заходів для стримування будь-якої агресії проти Альянсу", – зазначив Гринкевич.

Ці коментарі топкомандувача НАТО пролунали після того, як данська розвідка попередила, що в найближчі місяці Росія буде здійснювати "частіші атаки" проти Заходу та НАТО, "які матимуть для постраждалих країн більш серйозні наслідки, ніж раніше".

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про попередження від ЦРУ про російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію або Італію.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.