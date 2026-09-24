Зеленський повідомив про домовленість про ракети до Patriot для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання партії ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками та лідерами української громади у США, пише "Європейська правда".

Президент заявив про новий внесок у посилення української ППО, але не уточнив, яка країна погодилася надати допомогу.

"Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Важливе рішення, дуже важливе. Є результат", – сказав президент.

Нагадаємо, після зустрічі з американським президентом український лідер Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп позитивно ставиться до надання ліцензій на ракети до Patriot.

Згодом у Державному департаменті заявили, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.