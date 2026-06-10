Літак Зеленського знову повернувся з Молдови до Польщі

Літак, який використовує для закордонних візитів президент України Володимир Зеленський та інші топпосадовці, знову повернувся з Молдови до Польщі, де базувався зазвичай.

Як повідомляє "Європейська правда", переліт відображається на авіаресурсах AirNavradar та FlightAware, на що раніше звернули увагу "Інтерфакс-Україна" та NV.

Після серії останніх закордонних візитів Зеленського літак на початку доби 10 червня прилетів з Кишинева, куди доставив українську делегацію після саміту NB8 у Таллінні, до польського Кракова.

Нагадаємо, вихідними виникли припущення про зміну постійного місця базування літака Зеленського – у зв’язку з тим, що український президент полетів до Британії з Кишинева, хоча до того регулярно користувався аеропортом польського Жешува.

З огляду на загострення суперечок із Варшавою через найменування одного з підрозділів сил оборони України на честь УПА припустили, що зміна аеропорту для закордонних візитів має політичне пояснення.

Втім, в МЗС України спростували політичний контекст за цим рішенням.

Читайте також Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт