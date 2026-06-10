У НАТО обговорили відповідь на нещодавні вибухи безпілотників у Румунії

У середу, під час засідання Північноатлантичної ради, присвяченого безпеці в Чорноморському регіоні, Румунія звернула увагу НАТО на проблему дронів, що походять з війни в Україні та потрапили на територію країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Засідання тривало майже дві години і відбулося на прохання Бухареста.

Згідно з інформацією, представленою під час зустрічі, румунська влада звернулася з проханням про посилення можливостей спостереження та оборони східного флангу, зокрема шляхом доповнення радіолокаційних систем та засобів перехоплення дронів.

Це прохання з’явилося після двох інцидентів, які поставили під сумнів безпеку в Чорноморському регіоні. У Галаці дрон влучив у житловий будинок, а в Констанці в порту вибухнув морський дрон.

Після зустрічі НАТО заявив, що постійно адаптує свої оборонні заходи, щоб реагувати на загрози, спричинені війною, яку розпочала Росія проти України, та збільшенням кількості інцидентів із дронами поблизу кордонів Альянсу.

"Зобов’язання НАТО захищати кожен сантиметр території Альянсу вимагає від нас постійної адаптації до мінливого безпекового середовища. Як прямий наслідок триваючої війни Росії проти України, ми спостерігаємо зростання кількості інцидентів із дронами вздовж східного флангу Альянсу, як у повітрі, так і на морі. НАТО тісно співпрацює зі своїми союзниками, щоб і надалі ефективно та результативно реагувати на цей виклик, зокрема через сьогоднішні обговорення в Північноатлантичній раді, присвячені безпеці в Чорному морі", – зазначила речниця Альянсу у повідомленні, опублікованому на платформі X.

Обговорення в рамках Північноатлантичної ради зосередилися на тому, як НАТО може посилити моніторинг та оборону східного флангу в умовах, коли війна в Україні продовжує створювати ризики для безпеки держав-членів Альянсу, що знаходяться поблизу конфлікту.

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Перед цим, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.