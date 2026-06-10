Грецький депутат спричинив дискусії заявою про потоплення човнів з мігрантами

У вівторок у грецькому парламенті розгорілася бурхлива дискусія після того, як депутат від керівної партії "Нова демократія" висловив суперечливу думку щодо човнів з мігрантами, що перетинають Середземне море.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Отже, він (контрабандист) вирушає з нелегальними мігрантами, і вони опиняються у відкритому морі. Я слухаю пропозиції. Ми будемо топити човен чи ні?" – запитав Макіс Ворідіс, впливовий депутат від "Нової демократії", під час обговорення законопроєкту про імплементацію міграційного пакту ЄС.

Ворідіс, колишній міністр з питань міграції, належить до правого крила правлячої партії і вважається прихильником жорсткої лінії у міграційних питаннях.

Його заява викликала бурхливу реакцію з боку опозиції, а соціалістична партія ПАСОК звинуватила його у використанні ультраправої риторики. Лівий депутат Європарламенту від партії "Сіріза" Костас Арванітіс зазначив, що з наближенням вступу в силу нового міграційного пакту ЄС країни-члени вже почали впроваджувати політику щодо мігрантів у стилі Трампа.

Ворідіс відповів у середу, що його запитання було риторичним, стверджуючи, що жодна політична партія не хоче потопити човни, а радше запобігти перетину мігрантами Середземного моря.

Для опозиції, однак, його риторика не є несподіванкою, зважаючи на майбутні вибори та появу нових політичних партій, які похитнули політичний ландшафт.

Вибори заплановані на 2027 рік, однак на прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса чиниться дедалі більший тиск з метою проведення їх раніше.

У вівторок парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС.

Раніше стало відомо, що у Німеччині кількість депортацій людей, яким було відмовлено у наданні притулку, значно зросла за 2025 рік.

У Нідерландах у 2025 році кількість відхилених заявок на отримання притулку переважала над погодженими, і їхня частка зросла.