Франція оголосила план порятунку автопромисловості на 8 млрд євро
Президент Франції Еммануель Макрон 26 травня представив план підтримки французької автопромисловості, в який уряд готовий інвестувати 8 мільярдів євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.
За словами Макрона, після двох місяців карантину у французьких автодилерів накопичилися пів мільйона непроданих нових і старих автомобілів. Держава має намір не тільки стимулювати продажі, але забезпечити та підтримати стратегічний розвиток галузі, інновації та виробництво екологічно безпечніших автомобілів, підкреслив президент Франції.
"Держава в цілому надасть галузі допомогу в розмірі 8 мільярдів євро. В обмін на це автовиробники взяли на себе ряд серйозних зобов'язань щодо повернення до Франції виробництва з високою доданою вартістю і збереження виробництва на французьких заводах в повному обсязі", - заявив Макрон.
Зокрема, виробник марок Peugeot і Citroën зобов'язався забезпечити на своїх французьких заводах щорічний випуск 450 тисяч автомобілів. В 2021 році PSA випустить у Франції близько 130 тисяч гібридних автомобілів і електромобілів. У минулому році збірку таких машин у Франції концерн не виробляв, зазначив Макрон.
Також Макрон оголосив про масштабне завдання - до 2025 року забезпечити випуск у Франції одного мільйона екологічно чистих автомобілів. Мета - "зробити Францію першою в Європі країною з виробництва чистих автомобілів".
Макрон пообіцяв прискорений розвиток інфраструктури для зарядки автомобілів з електродвигуном. 100 тисяч нових станцій зарядки з'являться у Франції вже в наступному році, а не у 2022-му, як планувалося раніше.
Макрон оголосив про збільшення державних субсидій на покупку електромобілів: для приватних осіб - з 6 до 7 тисяч євро, для підприємств - з 3 до 5 тисяч.
Вводиться нова субсидія - 2 тисячі євро - на покупку гібридного автомобіля з можливістю підзарядки від мережі.
Оголошено також про розширення і посилення програми утилізації старих автомобілів. З 1 червня буде у два рази підвищено субсидії, які виплачує держава при заміні застарілого автомобіля на новий.