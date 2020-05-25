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Франція витратила на порятунок економіки вже 450 млрд євро

Понеділок, 25 травня 2020, 13:18

Франція витратила на заходи для порятунку економіки у зв’язку з пандемією коронавірусу вже 450 млрд євро.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFM TV, про це розповів міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

За його словами, якщо враховувати увесь пакет заходів, вжитих з початку березня, "держава виділила 540 млрд євро, або 20% національного багатства".

Міністр зазначив, що цей борг потрібно буде якось повертати, але не "прямо зараз".

"Це буде зроблено єдиним способом – завдяки економічному зростанню. Не шляхом податків", - заявив Ле Мер.

Він додав, що у процесі відновлення після кризи важливо модернізувати усі сфери економіки, щоб економіка Франції "стала однією з передових у світі".

Міністр розповів також, що з 1 червня переглянуть діючу в країні систему підтримки неповної зайнятості, за якою держава компенсує роботодавцям частину заробітних плат.

"Самі працівники нічого не втратять – це роботодавцям доведеться платити дещо більше", - зазначив він. Водночас у сферах, які не відновлять роботу з 1 червня, збережуться нинішні обсяги підтримки.

За даними міністерства праці, у квітні програма підтримки неповної зайнятості охоплювала 8,6 мільйона працівників.

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Франція Економічна криза
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