ЄС, Британія і США стежать за конкурсом в НСЗУ

Посольства ЄС, Британії та США в Україні заявили, що вважають медичну реформу критично важливою для України і стежать за конкурсом на посаду голови Національної служби здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви майже синхронно з’явилися у Twitter дипломатичних представництв сьогодні вранці.

У заяві представництва ЄС в Україні зазначають, що реформа охорони здоров’я залишається "найважливішим пріоритетом", особливо в умовах пандемії коронавірусу.

Навіть якщо необхідні певні точкові зміни до реформи, основні її засади є правильними і її розгортання має продовжитися, наголошують у повідомленні.

"Професійна Національна служба здоров’я та агентство, що займається закупівлями, критично важливі для успіху реформи та мають бути посилені, зокрема, створенням незалежних наглядових рад та відкритим обранням керівників, що ґрунтується на професійності. ЄС стежить за виборами тимчасового очільника Нацслужби здоров’я. Важливо, щоб після карантину відбувся повноцінний конкурс", - наголошують у заяві.

A professional NHS and procurement agency are critical to reform success and should be reinforced, incl. by independent supervisory boards & open, merit-based selection of heads. EU follows selection of temporary NHS Head. Important to run full competition after quarantine [2/2] — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 27, 2020

Представництво додає, що ЄС надав значну підтримку для реформ в Україні та реагування на пандемію коронавірусу і "залишається відданим цьому".

Британське посольство у своєму повідомленні привітало рішення МОЗ продовжити строки конкурсу на тимчасового голову НСЗУ.

"Незалежні інституції, обов’язкове медстрахування і пацієнтоорієнтованість важливі для подолання #COVID19. Британія підтримує другий етап медреформи і співпрацюватиме з Кабінетом міністрів України, доки виконуються зобов’язання реформи", - пише посольство.

Вітаємо рішення МОЗ із подовження строків конкурсу на тимчасового голову НСЗУ. Незалежні інституції, обов’язкове медстрахування і пацієнтоорієнтованість важливі для подолання #COVID19. 🇬🇧 підтримує 2й етап медреформи, і співпрацюватиме з КМУ доки виконуються зобов’язання реформи. — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) May 27, 2020

У заяві США наголошується, що незалежна та професійна НСЗУ має вирішальне значення у забезпеченні доступу українців до сучасної та ефективної медицини.

"Ми готові продовжувати партнерство з урядом України задля зміцнення незалежності таких інституцій, як НСЗУ. Ми також працюємо спільно у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, термін подання документів на повторний конкурс на голову Національної служби здоров'я України продовжили до середи 27 травня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 25 травня, повідомляє "Українська правда".

Раніше Степанов відхилив усі три кандидатури на голову Національної служби здоров'я України, які пройшли до фіналу конкурсу.

Кандидатами на посаду були в. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева та директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

21 травня на пресбрифінгу Степанов пояснив своє рішення тим, що кандидати не підійшли за баченням та якостями.