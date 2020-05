ЄС, Британія і США стежать за конкурсом в НСЗУ

Посольства ЄС, Британії та США в Україні заявили, що вважають медичну реформу критично важливою для України і стежать за конкурсом на посаду голови Національної служби здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви майже синхронно з’явилися у Twitter дипломатичних представництв сьогодні вранці.

У заяві представництва ЄС в Україні зазначають, що реформа охорони здоров’я залишається "найважливішим пріоритетом", особливо в умовах пандемії коронавірусу.

Навіть якщо необхідні певні точкові зміни до реформи, основні її засади є правильними і її розгортання має продовжитися, наголошують у повідомленні.

"Професійна Національна служба здоров’я та агентство, що займається закупівлями, критично важливі для успіху реформи та мають бути посилені, зокрема, створенням незалежних наглядових рад та відкритим обранням керівників, що ґрунтується на професійності. ЄС стежить за виборами тимчасового очільника Нацслужби здоров’я. Важливо, щоб після карантину відбувся повноцінний конкурс", - наголошують у заяві.

