ЕС, Британия и США следят за конкурсом в НСЗУ

Посольства ЕС, Великобритании и США в Украине заявили, что считают медицинскую реформу критически важной для Украины и следят за конкурсом на должность председателя Национальной службы здоровья.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления почти синхронно появились в Twitter дипломатических представительств сегодня утром.

В заявлении представительства ЕС в Украине отмечают, что реформа здравоохранения остается "важнейшим приоритетом", особенно в условиях пандемии коронавируса.

Даже если необходимы определенные точечные изменения в реформе, основные ее принципы верны и реализация должна продолжаться, отмечается в сообщении.

"Профессиональная Национальная служба здоровья и агентство, занимающееся закупками, критически важны для успеха реформы и должны быть усилены, в частности, созданием независимых наблюдательных советов и открытым выбором руководителей, основанном на профессионализме. ЕС следит за выборами временного главы Нацслужбы здоровья. Важно, чтобы после карантина состоялся полноценный конкурс", - отмечают в заявлении.

Health reforms remain top priority especially in time of COVID-19. 🇪🇺 has provided substantial support to reforms & 🇺🇦 pandemic response and remains committed to this process. While C-19 demands reform adjustments, core principles are sound and rollout must proceed. [1/2] — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 27, 2020

Представительство добавляет, что ЕС оказал значительную поддержку реформ в Украине и в реагировании на пандемию коронавируса и "остается преданным этому делу".

Британское посольство в своем сообщении приветствовало решение Минздрава продлить сроки конкурса на временного главу НСЗУ.

"Независимые институты, обязательное медстрахование и ориентированность на пациентов важны для преодоления COVID-19. Великобритания поддерживает второй этап медреформы и будет сотрудничать с Кабинетом министров Украины, пока выполняются обязательства реформы", - пишет посольство.

Вітаємо рішення МОЗ із подовження строків конкурсу на тимчасового голову НСЗУ. Незалежні інституції, обов’язкове медстрахування і пацієнтоорієнтованість важливі для подолання #COVID19. 🇬🇧 підтримує 2й етап медреформи, і співпрацюватиме з КМУ доки виконуються зобов’язання реформи. — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) May 27, 2020

В заявлении США отмечается, что независимая и профессиональная НСЗУ имеет решающее значение в обеспечении доступа украинцам к современной и эффективной медицине.

"Мы готовы продолжать партнерство с правительством Украины для усиления независимости таких институтов, как НСЗУ. Мы также работаем совместно в борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями", - говорится в сообщении.

Напомним, срок подачи документов на повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины продлили до среды 27 мая. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 25 мая, сообщает "Украинская правда".

Ранее Степанов отклонил все три кандидатуры на председателя Национальной службы здоровья Украины, которые прошли в финал конкурса.

Кандидатами были и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева и директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

21 мая на пресс-брифинге Степанов объяснил свое решение тем, что кандидаты не подошли по видению и качествам.