ЕС, Британия и США следят за конкурсом в НСЗУ

Посольства ЕС, Великобритании и США в Украине заявили, что считают медицинскую реформу критически важной для Украины и следят за конкурсом на должность председателя Национальной службы здоровья.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления почти синхронно появились в Twitter дипломатических представительств сегодня утром.

В заявлении представительства ЕС в Украине отмечают, что реформа здравоохранения остается "важнейшим приоритетом", особенно в условиях пандемии коронавируса.

Даже если необходимы определенные точечные изменения в реформе, основные ее принципы верны и реализация должна продолжаться, отмечается в сообщении.

"Профессиональная Национальная служба здоровья и агентство, занимающееся закупками, критически важны для успеха реформы и должны быть усилены, в частности, созданием независимых наблюдательных советов и открытым выбором руководителей, основанном на профессионализме. ЕС следит за выборами временного главы Нацслужбы здоровья. Важно, чтобы после карантина состоялся полноценный конкурс", - отмечают в заявлении.

Health reforms remain top priority especially in time of COVID-19. 🇪🇺 has provided substantial support to reforms & 🇺🇦 pandemic response and remains committed to this process. While C-19 demands reform adjustments, core principles are sound and rollout must proceed. [1/2]