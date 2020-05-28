Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує, що під час головування її країни в Раді ЄС Росія і надалі створюватиме проблеми.

Про це вона сказала під час дискусії у фонді Конрада Аденауера, говорячи про пріоритети Німеччини під час головування у Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

Меркель зазначила, що хоче використовувати головування Німеччини в ЄС для продовження критичного і конструктивного діалогу з Росією.

"Основою для цього може бути тільки розуміння того, що в міжнародних відносинах йдеться не про право найсильніших, а про силу права", - заявила канцлерка, наголосивши на необхідності дотримання Європейської конвенції про права людини.

"Росія неодноразово порушувала цей канон цінностей і правил. Росія створила пояс невирішених конфліктів у своїй безпосередній близькості і анексувала український півострів Крим в порушення міжнародного права", - заявила Меркель .

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"Вона підтримує маріонеткові режими в окремих частинах Східної України і нападає на західні демократії, включаючи Німеччину, гібридними засобами. Росія, безсумнівно, завдасть нам клопоту під час головування в Раді ЄС" – сказала вона.

Меркель наголосила: якщо не буде прогресу у Мінському процесі, то існуючі санкції також повинні бути збережені. З іншого боку, головування в ЄС дає можливість дати нові імпульси у відносинах, додала вона.

Серед пріоритетів головування Німеччини канцлерка також назвала теми Лівії, Сирії, захисту клімату та глобальної охорони здоров'я.

Як відомо, 1 липня головування у Раді ЄС перейде від Хорватії до Німеччини.