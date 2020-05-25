Боррель: потрібен розумний баланс між твердістю і санкціями проти РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до підтримки України і при цьому підкреслив потребу вибіркової співпраці з Росією.

Про це він заявив під час вступного слова на щорічній конференції послів Німеччини, яка почне головувати в Раді безпеки ООН в червні та у Раді ЄС в липні, пише "Європейська правда".

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"На сході ми повинні обов'язково підтримувати Україну і зміцнювати зв'язки з усіма Східними партнерами. Але нам також потрібна відверта дискусія про те, як поводитися з Росією, яка відчуває себе сміливою, аби кидати виклик важливим загальним інтересам європейської безпеки", - сказав він.

Боррель вважає, що Євросоюзу необхідна "вибіркова взаємодія" з Росією щодо важливих для блоку питань.

"Це не суперечить тому, аби бути твердими. Нам потрібен розумний баланс між твердістю і санкціями проти Росії з обережною спробою взаємодії в окремих областях", - переконаний Боррель.

"Ми повинні пам'ятати про взаємозалежність у енергетичній сфері, про яку я не повинен нагадувати вам, у Німеччині. Нам потрібно купувати газ, а їм потрібно продавати. Тож інвестуймо у досягнення кращого розуміння серед нас, як ми можемо зміцнювати довіру, щоб разом рухатися вперед", - додав глава європейської дипломатії.

Раніше Боррель називав відносини з Росією стратегічним викликом для Євросоюзу та заявляв, що санкції проти РФ зіграли важливу роль у запобіганні подальшій ескалації конфлікту на Донбасі.