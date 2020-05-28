Кількість жертв коронавірусу у США перевищила 100 тисяч

Коронавірус призвів до смертей понад 100 000 людей у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В середньому близько 1400 американців помирали від коронавірусної хвороби щодня в травні, у порівнянні з піком в квітні, коли в середньому від наслідків хвороби в середньому помирали 2000 людей.

За майже три місяці від COVID-19 загинуло більше американців, ніж під час Корейської війни, В'єтнамської війни і конфлікту США в Іраку в 2003-2011 роках разом узятих.

Нове респіраторне захворювання також вбило більше людей, ніж епідемія СНІДу з 1981 по 1989 рік, і виявилося набагато більш смертоносним, ніж сезонний грип за останні десятиліття.

Останній раз грип вбив стільки ж людей у Сполучених Штатах у сезоні 1957-1958 років, коли померли 116 000 осіб.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом в США становить понад 1,7 мільйона, а в деяких південних штатах минулого тижня спостерігалося зростання числа нових випадків захворювання.

У всьому світі кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 5,6 мільйона, а кількість смертей перевищила 350 000 осіб.