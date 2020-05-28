Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч

Коронавирус привел к смертям более 100 000 человек в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среднем около 1400 американцев умирали от коронавирусной болезни ежедневно в мае, по сравнению с пиком в апреле, когда в среднем от последствий болезни в среднем умирали 2000 человек.

За почти три месяца от COVID-19 погибло больше американцев, чем во время Корейской войны, Вьетнамской войны и конфликта США в Ираке в 2003-2011 годах вместе взятых.

Новое респираторное заболевание также убило больше людей, чем эпидемия Спида с 1981 по 1989 год, и оказалось гораздо более смертельной, чем сезонный грипп за последние десятилетия.

Последний раз грипп убил столько же людей в Соединенных Штатах в сезоне 1957-1958 годов, когда умерли 116 000 человек.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в США составляет более 1,7 миллиона, а в некоторых южных штатах на прошлой неделе наблюдался рост числа новых случаев заболевания.

Во всем мире количество случаев заражения коронавирусом превысила 5,6 миллиона, а количество смертей превысило 350 000 человек.