Від коронавірусу помер депутат парламенту Франції

Від коронавірусу помер один з депутатів Національної асамблеї Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Від коронавірусу помер депутат Національної асамблеї – нижньої палати французького парламенту, представник групи "Республіканці" (Les Républicains) Клод Гоасген. Йому було 75 років.

Клод Гоасген потрапив до лікарні ще у березні, ставши одним з перших французьких політиків, що захворіли на COVID-19. Вже 22 дні він перебував у реанімації.

Повідомляється, що безпосередньою причиною смерті стала зупинка серця від ускладнень. До того його стан покращувався.

Клод Гоасген брав участь у політичному житті Франції більше 20 років, вперше обравшись до Ради Парижу у 1983 році; був мером 16-го округу Парижу.

Нагадаємо, перші випадки заражень коронавірусом серед французьких парламентарів зафіксували на початку березня. Тоді захворів однопартієць Гоасгена, 68-річний Жан-Люк Рейтцер, та один з працівників апарату.