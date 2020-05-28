Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Від коронавірусу помер депутат парламенту Франції

У МЗС призначили спецпредставника з питань санкційного тиску на Росію

США готуються надати Україні військову допомогу з огляду на прогрес у реформах

Меркель перед головуванням в ЄС: Росія завдасть нам клопоту






Від коронавірусу помер депутат парламенту Франції

Четвер, 28 травня 2020, 13:28

Від коронавірусу помер один з депутатів Національної асамблеї Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Від коронавірусу помер депутат Національної асамблеї – нижньої палати французького парламенту, представник групи "Республіканці" (Les Républicains) Клод Гоасген. Йому було 75 років.

Клод Гоасген потрапив до лікарні ще у березні, ставши одним з перших французьких політиків, що захворіли на COVID-19. Вже 22 дні він перебував у реанімації.

Повідомляється, що безпосередньою причиною смерті стала зупинка серця від ускладнень. До того його стан покращувався.

Клод Гоасген брав участь у політичному житті Франції більше 20 років, вперше обравшись до Ради Парижу у 1983 році; був мером 16-го округу Парижу.

Нагадаємо, перші випадки заражень коронавірусом серед французьких парламентарів зафіксували на початку березня. Тоді захворів однопартієць Гоасгена, 68-річний Жан-Люк Рейтцер, та один з працівників апарату.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua