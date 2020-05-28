От коронавируса умер депутат парламента Франции

От коронавируса умер один из депутатов Национальной ассамблеи Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

От коронавируса умер депутат Национальной ассамблеи - нижней палаты французского парламента, представитель группы "Республиканцы" (Les Républicains) Клод Гоасген. Ему было 75 лет.

Клод Гоасген попал в больницу еще в марте, став одним из первых французских политиков, заболевших COVID-19. Уже 22 дня он находился в реанимации.

Сообщается, что непосредственной причиной смерти стала остановка сердца от осложнений. До этого его состояние улучшалось.

Клод Гоасген участвовал в политической жизни Франции более 20 лет, впервые избравшись в Совет Парижа в 1983 году; был мэром 16-го округа Парижа.

Напомним, первые случаи заражений коронавирусом среди французских парламентариев зафиксировали в начале марта. Тогда заболел однопартиец Гоасгена, 68-летний Жан-Люк Рейтцер, и один из сотрудников аппарата.