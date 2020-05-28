Естонія з 1 червня дозволить в'їзд без карантину громадянам 16 країн Шенгену

Уряд Естонії прийняв рішення дозволити з 1 червня в'їзд на територію країни громадянам 16 країн Шенгенської зони без зобов'язання відбувати карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

З наступного тижня в Естонію безперешкодно можуть в'їхати громадяни Австрії, Чехії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Норвегії, Польщі, Словаччини, Словенії та Швейцарії.

Як і раніше залишається обов'язковим карантин для людей, які приїхали до Естонії зі Швеції, Бельгії, Португалії, Мальти, Люксембургу, Італії, Іспанії, Нідерландів і Данії. А також для тих, хто приїхав Британії і Ірландії, що не входять до Шенгену.

"Список переглядатимуть раз на тиждень. За тенденціями можна сказати, що ці країни будуть поступово випадати зі списку", - сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, сьогодні Хорватія оголосила про відкриття кордонів для громадян десяти країн, а Чорногорія на початку червня відкриє кордони для дев'яти країн, які відповідають епідеміологічним критеріям.

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