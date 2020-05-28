Эстония с 1 июня разрешит въезд без карантина гражданам 16 стран Шенгена

Правительство Эстонии приняло решение разрешить с 1 июня въезд на территорию страны гражданам 16 стран Шенгенской зоны без обязательства отбывать карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Со следующей недели в Эстонию беспрепятственно могут въехать граждане Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Швейцарии.

По-прежнему остается обязательным карантин для людей, которые приехали в Эстонию из Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Люксембурга, Италии, Испании, Нидерландов и Дании. А также для тех, кто приехал Великобритании и Ирландии, не входящих в Шенген.

"Список будут пересматривать раз в неделю. По тенденциям можно сказать, что эти страны будут постепенно выпадать из списка", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Напомним, сегодня Хорватия объявила об открытии границ для граждан десяти стран, а Черногория в начале июня откроет границы для девяти стран, которые соответствуют эпидемиологическим критериям.

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