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Україна планує зняти карантинну заборону на в’їзд іноземців – Кулеба

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Україна планує зняти карантинну заборону на в’їзд іноземців – Кулеба

П'ятниця, 29 травня 2020, 14:45

Уряд України готується ухвалити зміни до карантинних правил, знявши заборону на в’їзд іноземних громадян.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції в Будапешті, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Кулеба, зокрема, визнав, що є потреба знімати обмеження на рух через кордон, і перший крок Україна вже зробила. "Ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів", - додав він. Втім, Україна планує подальшу лібералізацію правил.

"Україна має вирішити питання щодо зміни правил в’їзду в Україну іноземців", - заявив він

Міністр наголосив, що в’їзд не буде безконтрольним, однак нові правила "дозволять відновити" рух через кордон.

За інформацією "Європейської правди", в уряді розглядають можливість дозволити в’їзд іноземців за умови 14-денного карантину, знявши нинішню вимогу про наявність дозволу на проживання.

Інформацію про заплановані пом'якшення підтвердив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Україна раніше прийняла рішення, що тільки громадяни України можуть в'їхати в країну. Це рішення ще є дійсним..., але ми домовилися про те, що в наступні тижні ці обмеження будуть зніматися. Коли це відбудеться - залежить від України ", - заявив він, припустивши, що обмеження зніматимуть поступово.

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Угорщина Кулеба
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