Британія близька до того, щоб випередити Італію кількістю смертей від коронавірусу

Велика Британія наступного тижня, ймовірно, обійде Італію за кількістю смертей пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилань на Reuters.

За офіційними даними, найбільше число смертей у світі серед інфікованих зафіксовано в Сполучених Штатах - 64 740. Далі йдуть Італія з 28 710 смертей (найбільший показник в Європі) і Сполучене Королівство з 28 131.

Італія, населення якої становить 60 мільйонів осіб, заявила, що станом на суботу число загиблих зросло на 474 людини. У Британії вчора повідомлялося про 621 смерть, населення країни становить близько 67 мільйонів осіб.

Прем'єр Британії Борис Джонсон на цьому тижні сказав, що країна пройшла пік епідемії, але ще рано послаблювати карантин, введений з 23 березня, тому що може бути другий пік захворювання.

Вчора Джонсон розповів, що він і його наречена Керрі Саймондс назвали новонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном, причому ім'я Ніколас було вибрано на честь двох лікарів, які врятували життя главі уряду.