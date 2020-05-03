Британия близка к тому, чтобы опередить Италию по количеству смертей от коронавируса

Великобритания на следующей неделе, вероятно, обойдет Италию по количеству смертей пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылок на Reuters.

По официальным данным, наибольшее число смертей в мире среди инфицированных коронавирусом зафиксировано в Соединенных Штатах - 64 740. Далее следуют Италия с 28 710 смертей (наибольший показатель в Европе) и Соединенное Королевство с 28 131.

Италия, население которой составляет 60 миллионов человек, заявила, что по состоянию на субботу число погибших возросло на 474 человека. Население Великобритании составляет около 67 миллионов человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе сказал, что страна прошла пик эпидемии, но еще рано ослаблять карантин, введенный с 23 марта, потому что может быть второй пик заболевания.

Вчера Джонсон рассказал, что он и его невеста Керри Саймондс назвали наворожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном, причем имя Николас было выбрано в честь двух врачей, спасших жизнь главе правительства.