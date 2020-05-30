Австрія скасовує обов'язкове носіння масок в магазинах

Австрія оголосила, що з середини червня в магазинах більше не буде необхідності носити маски для обличчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За словами канцлера Себастьяна Курца, носіння масок буде обов'язковим тільки в громадському транспорті, медичних установах, включаючи аптеки, і в місцях, де важко дотримуватися правил соціального дистанціювання, наприклад, в перукарнях.

"Ми знаходимося на вірному шляху в Австрії, тому ми можемо почати наступний етап - менше правил, більше відповідальності", - сказав він.

Проте, він попередив, що, хоча кількість нових інфекцій зменшилася, вона може швидко відновити зростання, закликаючи громадян використовувати "здоровий глузд", щоб не піддавати ризику інших людей.

Ослаблення правил носіння масок набуде чинності 15 червня, коли ресторанам також буде дозволено залишатися відкритими до 1 години ночі. Нинішній ліміт в чотири дорослих на стіл також буде скасовано.

В Австрії в п'ятницю не було жодного летального випадку серед інфікованих коронавірусом. В цілому з початку епідемії зафіксовано 668 смертей з 16 571 випадків захворювання.