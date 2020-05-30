Австрия отменяет обязательное ношение масок в магазинах

Австрия объявила, что с середины июня в магазинах больше не будет необходимости носить маски для лица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По словам канцлера Себастьяна Курца, ношение масок будет обязательным только в общественном транспорте, медицинских учреждениях, включая аптеки, и в местах, где трудно соблюдать правила социального дистанцирования, например, в парикмахерских.

"Мы находимся на верном пути в Австрии, поэтому мы можем начать следующий этап - меньше правил, больше ответственности", - сказал он.

Тем не менее, он предупредил, что, хотя количество новых инфекций уменьшилось, они могут быстро возобновить рост, призывая граждан использовать "здравый смысл", чтобы не подвергать риску других людей.

Ослабление правил ношения масок вступит в силу 15 июня, когда ресторанам также будет разрешено оставаться открытыми до 1 часа ночи. Нынешний лимит в четыре взрослых на стол также будет отменен.

В Австрии в пятницу не было ни одного летального случая среди инфицированных коронавирусом. В общей сложности с начала эпидемии зафиксировано 668 смертей из 16 571 случаев заболевания.