Словакия ускоряет выход из карантина

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в понедельник объявил, что эпидемиологическая ситуация в стране позволяет ускорить выход из карантина, объединив старт второй и третьей фаз смягчения с 6 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slovensko HN.

Со среды в Словакии будут открыты магазины, летние площадки ресторанов, музеи, службы такси, парикмахерские, церкви и туристические достопримечательности.

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Количество людей, которые могут одновременно посещать общественные заведения, такие как церкви и музеи, будет ограничено. В церквях должны быть обозначены места, где люди могут сидеть и стоять.

Кинотеатры, школы, театры и торговые центры остаются закрытыми.

Власти Словакии призвали граждан носить маски и держать дистанцию ​​в два метра. "Мы повышаем мобильность населения и увеличиваем риск того, что зараженный человек встретит не зараженного", - предупредил словаков главный эпидемиолог Ян Микас.

По состоянию на утро понедельника в Словакии подтверждены 1413 случаев COVID-19 из почти 100 000 протестированных образцов, только 25 человек умерли.

Напомним, правительство Словакии разработало четырехэтапный план ослабления карантинных мероприятий.

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