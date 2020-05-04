Эпидемия в Британии: умерших за последние сутки – меньше всего за месяц

За последние сутки в Великобритании зафиксировали 288 смертей от коронавируса, что является наименьшим показателем за последний месяц.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом объявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок во время ежедневного правительственного брифинга по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Великобритании зарегистрировали 288 смертей от коронавируса, что является наименьшим показателем за последний месяц, сообщил Мэтт Хэнкок. Он отметил, что эта цифра может быть несколько ниже, чем реальная – из-за задержки данных за выходные.

Накануне сообщалось о 315 погибших, что вдвое меньше, чем позавчера.

Мэтт Хэнкок отметил также, что в воскресенье тест на коронавирус сдали около 85 тысяч человек – меньше запланированного правительством ежедневного объема в 100 тысяч тестов.

Заместитель главного врача Джонатан Ван Там во время брифинга рассказал, что в последнее время уменьшается количество новых госпитализаций пациентов с коронавирусом. "Теперь уже очевидно, что мы прошли пик", - отметил он.

Напомним, на прошлой неделе количество смертей росло несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти от коронавируса не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых. В субботу сообщалось о 621 умерших. Наибольшее количество погибших за сутки – 980 больных – зафиксировали 10 апреля.

Количество погибших от коронавируса в Великобритании с начала эпидемии достигло 28 734 человек.

Последние данные о количестве новых случаев коронавируса позже вечером должен обнародовать Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

По последним данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Великобритании, за прошедшие сутки обнаружили 3985 новых случаев заболевания.

Количество погибших от коронавируса в Великобритании с начала эпидемии достигло 28 734 человек, общее количество заражений - 190 584 тысяч. Тест на коронавирус сдали более 945 тысяч британцев.