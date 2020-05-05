Во Франции коронавирус был уже 27 декабря - на месяц раньше, чем считалось

Во Франции инфицированные коронавирусом люди были уже в конце декабря прошлого года, однако тогда этот диагноз не был установлен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Заведующий отделением неотложной помощи в больницах "Авиценна" и "Жан-Вердье" близ Парижа доктор Ив Коэн рассказал, что у пациента с диагнозом "пневмония" от 27 декабря на самом деле был коронавирус.

По словам врача, недавно были проверены образцы пациента, сделанные в то время, и они оказались положительными на COVID-19

Эта новость означает, что вирус, возможно, прибыл во Францию ​​почти на месяц раньше, чем считалось.

Пациентом был 43-летний мужчина из Бобиньи на северо-востоке Парижа. У него было то, что впоследствии стало известно как основные симптомы коронавируса, включая сухой кашель, лихорадку и проблемы с дыханием.

В больницу он попал 27 декабря, за четыре дня до того, как в китайском городе Ухань были выявлены случаи пневмонии по неизвестным причинам.

Пациент, который с тех пор полностью выздоровел, сказал, что не знает, как он подхватил вирус, так как не был ни в одном зараженном районе и вообще перед этим не путешествовал.

Доктор Коэн сказал, что двое детей пациента тоже заболели, но у жены не было обнаружено никаких симптомов. Жена пациента работала в супермаркете рядом с аэропортом имени Шарля де Голля и могла контактировать с людьми, которые недавно прибыли из Китая.

До сих пор первые три случая коронавируса во Франции были подтверждены 24 января. Из них двое инфицированных были в Ухане - там, где впервые была обнаружена вспышка, - третий - близкий член семьи.

Этот положительный результат теста говорит о том, что вирус присутствовал во Франции гораздо раньше, и изменит понимание того, как он распространился.

Первой передачей от человека к человеку в Европе до сих пор считался случай жителя Германии, которого заразила коллега из Китая между 19 и 22 января.