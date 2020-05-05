У Британії оштрафували пару, яка проїхала 100 км, "щоб понюхати море"

Британська поліція оштрафувала двох людей із графства Західний Йоркшир, які проїхали 100 кілометрів до узбережжя в порушення карантину.

Про це йдеться у заяві поліції портового міста Вітбі, повідомляє "Європейська правда".

"Поліцейські призначила два штрафи парі, яка їхала з Бостон-Спа до Вітбі, щоб понюхати море. Це не є розумним приводом для поїздки в наш район, і їм сказали негайно повернутися додому", - йдеться у заяві поліції на сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що майже 9000 осіб отримали штрафи за порушення карантинних обмежень, введених через коронавірус, в Англії та Уельсі.

Поліція може призначити початковий фіксований штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів, який буде знижений до 30 фунтів стерлінгів, якщо виплачується протягом двох тижнів.

При повторному порушенні штраф становить 120 фунтів стерлінгів і він подвоюється за кожне наступне порушення.

Нагадаємо, за останню добу у Британії зареєстрували 288 смертей від коронавірусу, що є найменшим показником за останній місяць.