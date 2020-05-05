В Британии оштрафовали пару, проехавшую 100 км, "чтобы понюхать море"

Британская полиция оштрафовала двух человек из графства Западный Йоркшир, которые проехали 100 километров до побережья в нарушение карантина.

Об этом говорится в заявлении полиции портового города Уитби, сообщает "Европейская правда".

"Полицейские назначила штрафы паре, которая ехала из Бостон-Спа в Уитби, чтобы понюхать море. Это не является разумным поводом для поездки в наш район, и им сказали немедленно вернуться домой", - говорится в заявлении полиции на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что почти 9 000 человек получили штрафы за нарушение карантинных ограничений в Англии и Уэльсе.

Полиция может назначить начальный фиксированный штраф в размере 60 фунтов стерлингов, который будет снижен до 30 фунтов стерлингов, если выплачивается в течение двух недель.

При повторном нарушении штраф составляет 120 фунтов стерлингов и удваивается за каждое следующее нарушение.

Напомним, за последние сутки в Великобритании зарегистрировали 288 смертей от коронавируса, что является наименьшим показателем за последний месяц.