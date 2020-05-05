В Британии заявили о наибольшем числе жертв коронавируса в Европе

Управление национальной статистики в Великобритании обнародовало данные, свидетельствующие о том, что страна зарегистрировала больше всего в Европе случаев смерти, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telegraph.

Данные статистического ведомства показывают, что в Англии и Уэльсе до 24 апреля было зарегистрировано 29 710 смертей из-за COVID-19, в то время как Департамент здравоохранения и социального обеспечения сообщил о 22 173 случаев смерти за тот же период.

Общее количество умерших, по данным статистического ведомства, на 34% выше, чем по данным Министерства здравоохранения.

Это объясняют тем, что данные управления статистики включают все упоминания о COVID-19 в свидетельстве о смерти, в том числе подозрение на наличие заболевания, и основываются на дате наступления смерти.

Данные Министерства здравоохранения основаны на дате сообщения о смерти и в вариантах смерти, когда умершего тестировали на коронавирус.

По подсчетам Reuters, если добавить смертность в Шотландии и Северной Ирландии, то Великобритания обогнала Италию и сообщила о м=самом высоком официальном количестве смертей от коронавируса в Европе - 32 313.

Как отмечает агентство, эта цифра является результатом одного из нескольких методов расчета смертности и ее трудно сравнивать с другими странами. Однако она дает четкий сигнал, что Британия может стать наиболее пострадавшей от пандемии страной в Европе, несмотря на то, что вспышка началась позже, чем в других странах.

Премьер-министр Борис Джонсон откладывал введение жесткого карантина в то время, как больницы в Италии уже были переполнены.