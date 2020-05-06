У Німеччині допускають закордонні відпустки влітку, але з обмеженнями

Цього літа німці, ймовірно, зможуть вирушути у закордонну відпустку - однак не на далекі відстані.

Таку думку газеті Der Tagesspiegel висловив урядовий уповноважений з питань туризму Томас Барайс, пише "Європейська правда".

За його словами, зараз Німеччина веде переговори щодо подорожей влітку зі своїми сусідами. Мова передусім про Австрію, Францію, Бельгію, Польщу чи Нідерланди - тобто цілі, до яких можна дістатися автомобілем.

"Але я б не списував інші регіони Європи, такі як Балеарські острови або острови у Греції", - сказав Барейс.

"Якщо там майже немає нових інфекцій і медичне обслуговування працює, ви також можете подумати про літні канікули там", - додав він.

Однак, за словами німецького чиновника, далекі закордонні поїздки цього літа, ймовірно, будуть неможливі через коронавірусну кризу. За його прогнозом, якщо розвиток пандемії буде оптимістичним, обмеження на закордонні подорожі можуть зняти за 4-8 тижнів.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше анонсував плани обмежити великі закордонні поїздки цього літа у зв’язку з ризиком відновлення епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що до кінця літа міжнародне авіасполучення не відновиться через пандемію коронавірусу.

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