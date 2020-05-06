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Британія сподівається почати послаблювати карантин з 11 травня 

Середа, 6 травня 2020, 16:25

Прем’єр-міністр Великої Британії, яка вийшла на перше місце в Європі з кількістю жертв від коронавірусу, анонсував перші послаблення карантину з понеділка 11 травня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News. 

Прем'єр Борис Джонсон припустив, що "друга фаза" боротьби з коронавірусом може набути чинності наступного дня після того, як він представить оновлену інформацію про карантин в неділю.

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"Я думаю, що було б добре, якби люди мали уявлення про те, що буде на наступний день", - сказав Джонсон у парламенті.

Він не уточнив, як саме або які жорсткі заходи дистанціювання будуть змінені.

Велика Британія була під жорстким карантином протягом семи тижнів та зареєструвала понад 29 тисяч смертей від коронавірусу - найбільше в Європі. 

Міністри і наукові радники підкреслюють, що країна пройшла початковий пік пандемії, і що нова стратегія уряду полягатиме у тестуванні та відстеженні контактів хворих, аби запобігти новим спалахам. 

Також повідомлялось, що британський уряд розробив триетапний план з послаблення коронавірусних обмежень,  вперше введених в кінці березня.

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Коронавірус Карантин Велика Британія
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