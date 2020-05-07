У помічника Папи Римського виявили коронавірус

У Ватикані в одного з помічників Папи Римського Франциска виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Інфікований чоловік з початку березня був переведений на віддалений режим роботи. Зараз помічник Папи перебуває вдома під наглядом лікарів.

Це вже 12-й випадок захворювання коронавірусом, який виявили у Ватикані.

Пандемія докорінно змінила спосіб діяльності Ватикану. Цього року Папа Римський святкував Вербну неділю в порожній церкві.

Під час трансляції закритої служби у базиліці Святого Петра він закликав людей не піддаватися страху через пандемію коронавірусу.

83-річний Папа Франциск двічі отримував негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, 6 травня в Італії повідомили про одужання понад 8 тисяч людей – рекордну кількість з початку епідемії. Ця цифра включає частину даних за попередні дні.