Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Польше перенесли выборы президента: голосование хотели провести по почте

Великобритания стала первой страной Европы, где от эпидемии погибли более 30 тыс человек

В Италии сообщили о рекордном количестве выздоровлений от коронавируса

В Госдепе считают, что "1+1" повторил российский фейк об "американских лабораториях"






У помощника Папы Римского обнаружили коронавирус

Четверг, 7 мая 2020, 11:06

В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Инфицированный с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане.

Пандемия коренным образом изменила деятельность Ватикана. В этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.

Во время трансляции закрытой службы в базилике Святого Петра он призвал людей не поддаваться страху из-за пандемии коронавируса.

83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, 6 мая в Италии сообщили о выздоровлении более 8000 человек - рекордное количество с начала эпидемии. Эта цифра включает часть данных за предыдущие дни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Эпидемия в цифрах Ватикан
powered by lun.ua