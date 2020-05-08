В Іспанії викрали вантаж з 200 тис. масок, які призначалися для Паризького регіону

Вантаж з 200 тисячами масок, які призначалися для міст столичного регіону Франції Іль-де-Франс, викрали в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Вантаж з Португалії вартістю 400 000 євро призначавсядля міст Бобіньї, Бонді, Монтрей, Нозе (Эссон), Сен-Жермен-ан-Лей, Шелль і Ус-Ан-Вексен. "Це ганебно і драматично", - відреагувала компанія, яка вже доставила маски в кілька громад з 30 квітня під конвоєм поліції або жандармерії.

Мер Монтрейля Патріс Бессак, який мав намір поширювати ці багаторазові маски в найближчі вихідні в поштових скриньках, засудив " злочинне діяння, яке загрожує жителям" . Мер Бонді Сільвін Томассін вимагає провести розслідування пограбування і арешти.

Обставини пограбування поки залишаються нез'ясованими. Водій вантажівки, яка перевозила маски, перебуває в зоні відпочинку поблизу іспанського кордону.

Компанія, яка організовувала доставку, обіцяє поставити необхідну кількість масок до 15 травня, як і передбачалося замовленням.

У Франції з 11 травня носіння масок в громадському транспорті буде обов'язковим.