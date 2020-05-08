В Испании похитили груз с 200 тыс. масок, предназначавшихся для Парижского региона

Груз с 200 тысячами масок, которые предназначались для городов столичного региона Франции Иль-де-Франс, похитили в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Груз из Португалии стоимостью 400 тыс. евро предназначался для городов Бобиньи, Бонди, Монтрей, Нозе (Эссон), Сен-Жермен-ан-Лей, Шелль и Ус-ан-Вексене. "Это позорно и драматично", - отреагировала компания, которая уже доставила маски в несколько общин с 30 апреля под конвоем полиции или жандармерии.

Мэр Монтрея Патрис Бессак, который намеревался распространять эти многоразовые маски в ближайшие выходные через почтовые ящики, осудил "преступное деяние, которое угрожает жителям". Мэр Бонди Сильвин Томассин требует провести расследование ограбления.

Обстоятельства ограбления пока остаются невыясненными. Водитель грузовика, перевозивший маски, находится в зоне отдыха вблизи испанской границы.

Компания, которая организовывала доставку, обещает поставить необходимое количество масок до 15 мая, как и было предусмотрено.

Во Франции с 11 мая ношение масок в общественном транспорте будет обязательным.