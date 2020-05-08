Епідемія в Іспанії: число померлих і нових заражень дещо зросло

В Іспанії протягом останньої доби дещо збільшилась кількість смертей від коронавірусу, а також кількість нових випадків хвороби.

Такими є останні дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Протягом останніх днів в Іспанії спостерігаються незначні коливання показників смертності від коронавірусу. За минулу добу від наслідків хвороби померли 229 осіб, тоді як у четвер і середу повідомлялося про 213 і 244 смерті відповідно.

Загальне число померлих від коронавірусу в Іспанії досягло 26 299.

Протягом останньої доби коронавірус виявили у 1095 осіб. Це більше, ніж напередодні, коли повідомлялося про 754 нових випадки.

Загальне число випадків коронавірусу в Іспанії наразі складає 222 857.

З початку епідемії видужали 131 148 осіб.

Уряд Іспанії в п’ятницю вирішує, які автономні спільноти можуть перейти до першої фази послаблення карантину. Нульова фаза розпочалася з 4 травня.

Нагадаємо, 6 травня парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра.