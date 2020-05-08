Эпидемия в Испании: число умерших и новых заражений несколько возросло

В Испании за последние сутки несколько увеличилось количество смертей от коронавируса, а также новых случаев болезни.

Таковы последние данные МЗ Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

В последние дни в Испании наблюдаются незначительные колебания показателей смертности от коронавируса. За минувшие сутки от последствий болезни умерли 229 человек, тогда как в четверг и среду сообщалось о 213 и 244 смертях соответственно.

Общее число умерших от коронавируса в Испании достигло 26 299.

За последние сутки коронавирус обнаружили в 1095 человек. Это больше, чем накануне, когда сообщалось о 754 новых случаях.

Общее число случаев коронавируса в Испании сейчас составляет 222 857.

С начала эпидемии выздоровели 131 148 человек.

Правительство Испании в пятницу решает, какие автономные сообщества могут перейти к первой фазе ослабления карантина. Нулевая фаза началась с 4 мая.

Напомним, 6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера.