Іспанія вчетверте продовжила надзвичайний стан

Парламент Іспанії вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією, підтримавши пропозицію прем’єра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Конгрес, нижня палата парламенту Іспанії, підтримав пропозицію прем’єра Педро Санчеса та вчетверте продовжив надзвичайний стан у зв’язку з епідемією коронавірусу – ще на 15 днів, до 24 травня.

"За" проголосували 178 парламентарів, проти – 75, ще 97 утрималися.

Окрім Соціалістичної партії (PSOE) та їхніх партнерів у коаліції Unidas Podemos, в останній момент рішення погодилися підтримати представники Баскської націоналістичної партії, Громадянської партії (Ciudadanos) та Канарська коаліція.

Опозиційні фракції спершу заявляли, що не збираються підтримувати рішення. Щоб зібрати достатню кількість голосів, прем’єру довелося "в останній момент" переконувати депутатів.

"Ми спромоглися отримати часткову перемогу у боротьбі з вірусом, у якій кожен чимось пожертвував…. Абсолютно правильних рішень не буває, але знімати надзвичайний стан зараз було б абсолютною помилкою", - заявляв Санчес.

Народна партія, яка спершу виступала проти і заявляла, що "надзвичайна ситуація не має призвести до конституційної диктатури", під час голосування утрималась.

Надзвичайний стан в Іспанії запроваджений з 14 березня. Кожні 2 тижні Конгрес має затвердити його продовження. Термін попереднього продовження спливав 9 травня.

Нагадаємо, з 27 квітня в країні відновили роботу промислові підприємства, а з 2 травня людям вперше дозволили вийти на вулицю, щоб прогулятися і зайнятися спортом після 48 днів ізоляції. За ці кілька днів поліція виписала понад 36 тисяч штрафів за недотримання дистанції.

4 травня почалася так звана "нульова фаза" скасування карантинних обмежень: відкрилися невеликі магазини, перукарні (за попереднім записом), ресторанам дозволили продавати їжу з собою.

В останні 4 дні щоденна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії не перевищувала 200 осіб, але сьогодні знову зросла. Водночас, нових випадків меншає.