Кулеба в РБ ООН наголосив, що російська агресія триває вже довше, ніж Друга світова війна

Міністр закордонних справ України наголосив, що російська агресія проти України триває вже довше, ніж Друга світова війна.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Уніан", про це він заявив у своєму виступі під час онлайн-засідання Ради Безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у виступі зазначив, що зі створенням ООН сподівалися, що світ стане більш мирним і застосування сили проти територіальної цілісності і політичної незалежності будь-якої держави стане немислимим. Водночас, Росія, будучи постійним членом Ради безпеки ООН, вдалася до таких дій.

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"Російська агресія проти України, яка призвела до незаконної окупації Криму і деяких районів Донецької і Луганської областей, вже триває довше, ніж Друга світова війна. Її результатом стало те, що понад 13 тисяч людей було вбито і більш ніж 27 тисяч поранено у самому серці Європи", - наголосив Кулеба.

Також міністр закордонних справ України висловив жаль з приводу того, що у сучасній Росії підносять роль Йосипа Сталіна.

"Завдяки цьому переслідується мета реабілітації тоталітарної держави з єдиним "непорочним" лідером на її чолі. Це слугує для імітації відчуття "бездоганності" режиму, для створення іміджу зовнішнього ворога і виправдання агресії Москви проти таких сусідів, як Україна і Грузія, і гібридних війн проти багатьох інших країн", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні євродепутат Вітольд Ващиковський у промові до Дня пам’яті і примирення зазначив, що західним лідерам важливо не погоджуватися на участь у майбутньому параді перемоги у Москві, оскільки це буде сприйнято Путіним як готовність "забути" про окупацію Росією Криму та Донбасу.

7 травня президенти Литви, Латвії та Естонії травня засудили тоталітарний радянський режим і спроби Росії фальсифікувати історію.