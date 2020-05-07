Президенти країн Балтії засудили спроби РФ переписати історію

Президенти Литви, Латвії та Естонії 7 травня засудили тоталітарний радянський режим і спроби Росії фальсифікувати історію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві президентів трьох Балтійських країн Гітанаса Науседи, Егілса Левітса і Керсті Кальюлайд з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Заява оприлюднена, зокрема, на офіційному сайті президента Естонії.

Глави трьох країн висловили повагу пам'яті жертв Другої світової війни та закликали протистояти спробам переписати історію. У заяві прямо не згадується РФ, проте з огляду на минулі конфлікти країн з Москвою через питання Другої світової, вважається, що звернення балтійських країн стосується Росії.

"Трагічних уроків минулого забувати не можна. Ми підкреслюємо важливість правди і достовірності. Спотворення історичних подій Другої світової війни і розчленування Європи, що послідувало за нею, є сумною спробою фальсифікувати історію й поставити під сумнів саму основу сучасного міжнародного правопорядку", - сказано у заяві.

Лідери нагадали, що для народів Центральної та Східної Європи закінчення Другої світової війни, на жаль, не означало настання свободи.

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"Замість цього на зміну одному тоталітарному режимові прийшов інший, коли держави Балтії були силою приєднані до Радянського Союзу", - заявили президенти Литви, Латвії і Естонії.

Левітс, Науседа і Кальюлайд заявили, що рішуче відкидають ідею сфер впливу.

"Обов'язковою умовою міжнародної безпеки є незмінна прихильність дотриманню міжнародного права і визнаних норм, а також безумовна повага територіальної цілісності всіх суверенних держав і їхнього права вибирати свої власні заходи безпеки і вступати в союзи і об'єднання", - зазначили вони.