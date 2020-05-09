Air France вводить перевірку температури і "масковий режим" для пасажирів

Авіакомпанія Air France з понеділка перевірятиме температуру у пасажирів, а клієнти повинні будуть носити маски на всіх рейсах.

Про це компанія оголосила в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Пасажири, чия температура перевищуватиме 38°, не будуть допущені на борт літака. Їх бронювання буде змінено на пізніший рейс без додаткової плати.

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Перевірка температури буде проводитися за допомогою безконтактних термометрів.

Air France також зазначила, що встановлює фізичне дистанціювання на борту, "коли це можливо". "На більшості рейсів нині низькі показники заповнення, вони дають змогу утворювати простір між клієнтами", - заявила компанія.

Процедури очищення і дезінфекції кабіни також посилені. Бортове обслуговування напоїв і їжі припинено для внутрішніх і короткомагістральних рейсів в Європі.

Як повідомлялося, Європейська комісія схвалила французькі заходи з надання державної допомоги авіакомпанії Air France в розмірі 7 мільярдів євро.

В результаті введення обмежень на поїздки, введених Францією і багатьма країнами для стримання коронавірусу, Air France зазнала значного скорочення своїх послуг, що призвело до високих експлуатаційних втрат.